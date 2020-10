Covid: Lega Serie A, rinviata Genoa-Torino

Il consiglio direttivo della Lega di Serie A ha rinviato Genoa-Torino in programma sabato 3 ottobre a causa del focolaio covid nella squadra rossoblù. Il Consiglio di Lega all'unanimità ha deciso di adottare per questa stagione la formula utilizzata dall'UEFA che prevede si debba giocare con 13 calciatori disponibili compreso un portiere. Lo apprende l'Ansa. In deroga a questa norma, nel caso in una società si verificasse un focolaio Covid con più di dieci giocatori positivi riscontrati nell'arco di una settimana, il club interessato può chiedere il rinvio di una partita. La 'deroga' può essere concessa solo una volta nell'arco di una stagione. Il Genoa quindi non potrà più avanzare altre richiesta di questa natura.

Anche l'attaccante Mattia Destro è risultato positivo al Covid 19. Il giocatore ha una carica virale molto bassa. Ad annunciarlo il presidente del Genoa Enrico Preziosi intervenendo a Radio Kiss Kiss. "Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l'aria che c'è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano". In tutto i positivi al Genoa salgono dunque a 16, di cui 12 giocatori

"Il rinvio della gara era normale, siamo decimati, ma se non lo facevano chi scendeva in campo, io e Faggiano?". Lo ha detto il presidente del Genoa, Enrico Preziosi,