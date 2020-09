Estorcevano soldi a minore disabile, due denunciati

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Erano diventati l'incubo di un ragazzino disabile. Ogni giorno gli spillavano soldi per il caffè o la birra. Ma alla fine il giovane, 17 anni, è riuscito a denunciare i suoi aguzzini ai carabinieri della compagnia Centro. I militari, guidati dal comandante Michele Zitiello, hanno denunciato un operaio di 21 anni, di origini rumene, e un ragazzino di 15 anni. Un terzo, 13 anni appena, non è imputabile.

Le angherie sarebbero iniziate a gennaio. I tre avrebbero preso di mira la vittima e, ogni volta che lo vedevano in strada, lo costringevano a pagare per loro quello che consumavano. Quando il ragazzo ha provato a rifiutarsi sono partiti i dispetti, i soprusi fino alle minacce vere e proprie e a qualche scappellotto. (ANSA).