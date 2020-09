Serie A: Napoli-Genoa 6-0

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - Il Napoli ha travolto il Genoa 6-0 in uno dei posticipi della seconda giornata della Serie A.

Goleada per la squadra di Gattuso, per ora prima in classifica.

In gol due volte Lozano e poi Zielinski, Mertens, Elmas e Politano. Lorenzo Insigne è uscito per infortunio e rischia di non essere a disposizione per la sfida con la Juve di domenica prossima. (ANSA).