Serie A: esordio con ko per lo Spezia, Sassuolo passa 4-1

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Esordio in Serie A con sconfitta per lo Spezia. Al Manuzzi di Cesena la squadra ligure neo promossa è stata battuta 4-1 dal Sassuolo nel match dell'ora di pranzo della 2/a giornata. Gli emiliani guidati da De Zerbi sbloccano il risultato al 12' del primo tempo con Djuricic, ma al 30' lo Spezia segna il suo primo gol e acciuffa il pari con Galabinov.

Nella ripresa dilagano i neroverdi, che si impongono con Berardi (rigore 19 st), Defrel (21' st) e Caputo (31' st), a cui erano stati annullati tre gol per fuorigioco. (ANSA).