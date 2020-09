Volontari puliscono greto Bisagno, anche letti matrimoniali

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Una pulizia straordinaria organizzata da volontari a Genova nel greto del torrente Bisagno ha portato alla rimozione di ben 200 chilogrammi di rifiuti di vetro, 600 di indifferenziato, 70 sacchi di plastica e 600 chilogrammi di ferro.Un evento programmato in occasione di 'Clean Up the World', iniziativa internazionale per la salvaguardia dell'ambiente, a cui hanno partecipato le associazioni Trash Team, Amici di Ponte Carrega, Genova Cleaner, il Municipio Media Val Bisagno e Legambiente Liguria. In solo due ore i circa 200 partecipanti hanno rimosso numerosi rifiuti ingombranti tra cui il telaio di una vespa, passeggini, macchine da cucire, due biciclette per bambini, cerchioni, pneumatici, pentole, batterie esauste, filtro e olio motore, mobili vari tra cui un letto matrimoniale, cartelli stradali e un tubo di amianto. (ANSA).