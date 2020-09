Sansa chiusa 'partita' elezioni gioca a pallone con i figli

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Due tiri a pallone con i figli di 15, 13 e 10 anni, ma per un breve momento anche con il segretario regionale del Pd Simone Farello, per Ferruccio Sansa, al termine della lunga giornata elettorale. Il candidato del Pd-M5s, sconfitto dal governatore uscente Giovanni Toti nella corsa alla guida della Regione Liguria, era arrivato poco prima delle 5 alla sede del proprio comitato elettorale, stabilita nel circolo ricreativo del porto di Genova, il Cap. Verso le 6 e mezza è sceso per incontrare la stampa, accettare il risultato del voto e guardare al proprio futuro di consigliere regionale.

Nell'attesa del padre i tre ragazzi Sansa si erano messi a fare due tiri nel campetto in sintetico del circolo. E dopo la sfilza di interviste e dirette televisive, il giornalista - che pure è apparso sempre sorridente - ne ha approfittato per raggiungerli e scaricare la tensione della giornata chiudendo così la 'partita' elettorale. (ANSA).