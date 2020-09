Eccezionale avvistamento di un Piviere Tortolino in Liguria. E' stato visto volare sui monti della Val d'Aveto, diretto verso l'Africa settentrionale.

L'uccello migratore è un grande viaggiatore, anche considerata la sua grandezza. In Italia è di passaggio: proviene dalla Tundra e va a svernare in Africa. L'avvistamento, riferisce la Lipu, è molto importante, perchè il Piviere è un uccello molto difficile da osservare in Italia. L'ultimo avvistamento nella zona risale al 2008, quando è stato visto sul monte Aiona.

Si tratta di un uccellino piuttosto piccolo, con un'apertura alare di 60 centimetri, ma è considerato un migratore per eccellenza. Il Piviere Tortolino è un uccello protetto, perché considerato a forte rischio. Si tratta di una specie minacciata soprattutto dagli interventi antropici in montagna, come l'apertura di una stradale forestale o di un impianto sciistico.

In Italia sono state censite non più di quattro coppie, e tutte in ambienti alpini dove è solito nidificare. (ANSA).