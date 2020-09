Covid: caso positivo in scuola Rapallo, classe in quarantena

(ANSA) - RAPALLO, 17 SET - Uno studente dell'istituto tecnico 'Liceti' di Rapallo è risultato positivo al covid. Ieri, in attesa della conferma della positività, il dirigente scolastico ha ordinato che tutta la classe oggi non entrasse. Con la conferma della positività è scattata la quarantena per tutta la classe e per le due insegnanti che avevano tenuto lezioni a quegli studenti. "Essendosi verificato un primo caso di quarantena di una classe dell'istituto ad esito di un tampone positivo, si raccomanda a tutti gli studenti e a tutti i genitori di osservare con la massima precisione le misure di precauzione previste dai protocolli ministeriali e dalla scuola", ha scritto il dirigente scolastico Norbert Künkler.

