Pompe funebri sponsor pallanuoto

Esordisce questa stagione un inedito sponsor nella A1 della pallanuoto femminile: le pompe funebri di Genova sosterranno infatti l'Asd Bogliasco 1951. La società partecipata del Comune di Genova A.Se.F. Srl, specializzata in onoranze e trasporti funebri, ha scelto l'attività agonistica della società pallanuotistica levantina per una serie di interventi a livello sociale per cui è stato definito un apposito fondo. Il contributo per la stagione 2020/2021 riguarda le formazioni bianco-azzurre maschile, che gioca in A2, e femminile. Il logo delle pompe funebri comparirà in piscina e sul sito, oltre che su parte della attrezzatura, probabilmente gli accappatoi.

Soddisfazione è espressa dal presidente del Bogliasco 1951, Simone Canepa: "Siamo molto orgogliosi di aver attratto l'interesse di un'importante e storica azienda genovese - assicura -. Ci siamo incontrati su un territorio comune che è quello del sociale, il nostro club punta ad essere infatti prima di tutto un punto di aggregazione della comunità ed in particolare dei giovani. Con le nostre squadre porteremo il loro marchio in giro per le piscine di tutta Italia. E lo faremo in particolare con la formazione femminile, l'unica della regione Liguria partecipante al massimo campionato nazionale, quello di Serie A1".