Detenuti protestano in carcere Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 16 SET - I detenuti del carcere di Imperia hanno protestato contro il drastico calo delle telefonate: da una al giorno, a una alla settimana disposta dalla direzione della casa circondariale. Una protesta pacifica ma rumorosa, durante la quale hanno sbattuto le stoviglie contro le grate della cella. Secondo Fabio Pagani, segretario regionale ligure della Uil Pa Penitenziari, il direttore avrebbe dovuto abbassare il numero di telefonate in modo più graduale."visto che tra l'altro l'emergenza sanitaria non è ancora terminata - ha detto Pagani - e che i colloqui con i familiari avvengono in forma ancora molto ristretta". Sotto accusa, a Imperia così come a Sanremo, c'è il sovraffollamento che contribuisce ad alimentare il malcontento e ad accendere tensioni. (ANSA).