Docenti in quarantena, a Lerici sospeso inizio scuole

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Quattordici insegnanti in quarantena a Lerici (La Spezia), in attesa dell'esito dei tamponi. Il sindaco Leonardo Paoletti ha deciso così di rinviare al 16 settembre l'inizio dell'anno scolastico per tutte le scuole di ogni ordine e grado di Lerici. "Una decisione che si ispira al principio della prudenza - spiega Paoletti -. Il problema non è organizzativo ma di sicurezza sanitaria.

Informato dalla dirigente scolastica, ho interpellato Asl5 e ufficio scolastico regionale ma non avendo ancora avuto risposte e visti i tempi stretti di comunicazione alle famiglie, ho deciso di adottare questo provvedimento". I 14 insegnanti sarebbero stati a contatto con un collega risultato positivo alla Covid incontrato in ambito scolastico, pur "con il rispetto delle misure di contenimento del contagio" sottolinea Paoletti.

Sono stati sottoposti a test molecolare, il cui esito non è ancora stato trasmesso. Sospensione didattica quindi fino a mercoledì, salvo proroghe. (ANSA).