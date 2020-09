Serie A: Samp-Genoa il 1 novembre primo dei 6 derby liguri

(ANSA) - GENOVA, 02 SET - Debutto con i campioni d'Italia della Juventus a Torino per la Sampdoria, il Genoa aspetta il Crotone al Ferraris mentre lo Spezia andrà a Udine. E' questo l'esito per le liguri del calendario di serie A 2020/21 appena sorteggiato, che per la prima volta vedrà 6 derby in regione con lo Spezia, neo promossa. La stracittadina della Lanterna tra Sampdoria e Genoa sarà alla sesta giornata, il 1 novembre.

Mentre il match di ritorno sarà disputato il 3 marzo. Il 23 dicembre gli aquilotti di Vincenzo Italiano affronteranno il Genoa in casa alla 14esima giornata (ritorno il 25 aprile).

Mentre all'inizio del 2021 (esattamente il 10 gennaio) in calendario proporrà Spezia-Sampdoria (giornata numero 17°) che si incontreranno per il bis il 12 maggio. (ANSA).