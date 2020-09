Calcio: Serie B; premio rispetto-disciplina allo Spezia

(ANSA) - ROMA, 01 SET - La stagione 2019/2020 della Serie BKT va definitivamente in archivio con l'assegnazione del Premio Rispetto - Disciplina allo Spezia e del Premio Rispetto - Fair play al gruppo composto da Chievo, Perugia, Pordenone, Spezia e Venezia. Sono loro infatti a vincere le classifiche dedicate, rispettivamente, alle società con atleti e tifoseria più corretti del torneo da poco concluso.

Nei due trofei Rispetto istituiti dalla Lega B si tiene conto esclusivamente dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo per il comportamento dei tifosi e dei tesserati delle società.

Bis quindi per lo Spezia che quest'anno, oltre a riconquistare il trofeo che premia il comportamento dei suoi tesserati, già ottenuto nella passata stagione, si aggiudica anche quello relativo alla tifoseria più corretta insieme al Perugia che, dopo il 2° posto dello scorso anno, ottiene questo riconoscimento. Prima volta per Chievo, Pordenone e Venezia.

