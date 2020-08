Spezia: lunedì il raduno, piace Rogel

E' iniziato il conto alla rovescia per il raduno dello Spezia, fissato per lunedì prossimo: in panchina sempre Vincenzo Italiano, protagonista della storica cavalcata in Serie A. Sul ponte di comando dovrebbe esserci come ds Mauro Meluso, che ha appena lasciato il Lecce. Addio, invece, a Guido Angelozzi con il quale la società sta discutendo la risoluzione del contratto che lo legava agli aquilotti ancora per una stagione. E si muove il mercato dei liguri che avrebbero messo nel mirino Agustin Rogel, difensore uruguayano di proprietà del Tolosa. Un possibile innesto di qualità per il reparto arretrato. (ANSA).