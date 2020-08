Lo Spezia batte il Frosinone nella finale di andata per la serie A

Lo Spezia espugna lo stadio del Frosinone vincendo 1-0 e mette una ipoteca per la vittoria finale e la promozione in serie A. Lo storico traguardo, che consentirebbe alla Liguria di avere per la prima volta tre squadre nella massima serie, potrebbe essere raggiunto giovedì prossimo con la gara di ritorno al Picco. Nella partita di andata della finale dei play off di Serie B, giocata al 'Benito Stirpe' della città laziale, ha deciso una bella rete Gyasi al 21' pt. Lo Spezia ha ben giocato, ha rischiato il pari ma ha avuto anche le occasioni per il 2-0. Nel finale ha preferito gestire il vantaggio senza concedere spazio all'avversario e senza correre grandi rischi.