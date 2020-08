In Liguria tanti turisti

Combattuta tra la voglia di festeggiare il Ferragosto e il timore di un aumento dei contagi, la Liguria accoglie i turisti con una bella giornata di sole e un mare reso quest'anno più limpido dal periodo di lockdown. Le due riviere sono meta di tanti villeggianti, tra cui una alta percentuale di stranieri europei, e molti, trovando meno spazi a disposizione sulle spiagge per le misure anti covid, hanno scelto di fare uscite in mare su barche e gozzi a noleggio che si trovano un pò in tutte le località. Natanti e yacht affollano baie e calette un pò in tutta la regione. Le attività legate alla balneazione hanno potuto contare da settimane su un meteo positivo che ha regalato tante giornate di sole e il settore è tornato a respirare.

Le precauzioni contro il contagio non frenano i locali della movida dove si registrano alcune situazioni al limite tenute sotto osservazione dalle forze dell'ordine. L'ipotesi di obbligare l'uso delle mascherine anche all'aperto viene discussa in questi giorni alle Cinque Terre dove l'arrivo di tanti turisti ha spinto le autorità a aumentare i controlli. A seguito dell'affollamento degli stretti carrugi dei borghi sul mare c'è chi chiede di estendere l'obbligo anche all'esterno dei locali.

Anche le riviere vicine a Genova oggi sono meta di villeggianti che cercano sollievo al caldo. Sulle strade si registra in tutte le province un discreto traffico locale.