Coronavirus: chiusa discoteca nel Savonese, violate norme

Una discoteca di Bergeggi, nota località turistica del Savonese, è stata chiusa con provvedimento del questore per violazione delle normative anti-covid. 'La Kava' , questo il nome della discoteca, è stata chiusa con provvedimento firmato stamattina. La discoteca rimarrà chiusa 5 giorni. Le violazioni delle norme anticovid sono state riscontrate dai poliziotti sia tra i clienti che nei gestori. Il locale è stato molto chiacchierato nelle ultime settimane: i gestori delle spiagge vicine hanno chiesto alla procura di chiuderlo per prevenire i danneggiamenti notturni ai loro stabilimenti, poi per un “Hospital Party” che trasformava il Covid in una festa con infermiere sexy, infine per le dichiarazioni pubbliche del sindaco Roberto Arboscello, preoccupato dagli eventi previsti in questi giorni che potevano portare assembramenti fuori controllo.