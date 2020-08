Coronavirus: un morto e 4 nuovi positivi

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Ha causato un altro morto il covid 19 in Liguria, portando il numero totale dei decessi da inizio pandemia a 1569. Si tratta di un uomo di 79 anni che era ricoverato all'ospedale Villa Scassi I nuovi positivi sono 4 e tutti nel territorio Savonese: due in una rsa e due trovati attraverso l'attività di screening. Attualmente i positivi sono 1153. Ieri sono stati compiuti 1004 test per un totale di 199.248. Gli ospedalizzati sono 21, uno in terapia intensiva, due meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 193 persone, in sorveglianza attiva 724 (ANSA).