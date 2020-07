Ambiente, 11 mila euro multa a maneggio

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Smaltimento illecito di rifiuti e violazioni in materia veterinaria: è quanto hanno scoperto i carabinieri del Cites e Nipaaf con i veterinari dell'Asl5 in un maneggio di Arcola (La Spezia). Al titolare del maneggio le irregolarità sono costate venti sanzioni per un totale di oltre 11 mila euro. Durante il controllo della struttura, dove sono presenti sei cavalli e due pecore, è stato rilevato uno stoccaggio e smaltimento non conforme del letame che è a tutti gli effetti un rifiuto speciale. Dalle verifiche è poi risultato che dal maneggio erano stati movimentati 12 cavalli in uscita e 3 in entrata senza regolare documentazione di provenienza.

Inoltre il titolare non avrebbe comunicato il decesso di un esemplare e non ha saputo rispondere sul'identità del destinatario dui un altro animale non presente. Mancava poi un ovino all'appello, oltre al registro di carico e scarico aziendale non compilato. (ANSA).