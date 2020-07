Coronavirus: Liguria, 3 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Sono tre i nuovi casi positivi al Coronavirus in Liguria. Lo si evince dai dati flusso resi noti da Regione Liguria che Alisa invia al Ministero. Non viene segnalato alcun decesso. Gli ospedalizzati sono 27, nessuno in terapia intensiva mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 1.195. (ANSA).