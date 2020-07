Coop, 2^ Seabin a Marina Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Coop e LifeGate per ridurre l'inquinamento dei mari dalla plastica, grazie al progetto LifeGate PlasticLess. A un anno dal successo del primo posizionamento del Seabin, il dispositivo per la rimozione di plastiche, microplastiche e microfibre, da mare laghi e fiumi, presso Marina Genova a Sestri Ponente, Coop raddoppia il suo impegno installando il secondo dispositivo sempre a Marina Genova. Ne saranno collocati 25 in tutto nelle acque di tutta Italia. Tra le prossime tappe il Lago Maggiore in Piemonte, Castiglion della Pescaia, Livorno, Brindisi, Milano, Trieste, Ravenna. Quest'anno sono stati raccolti bottiglie, contenitori alimentari, bicchieri, tappi, sacchetti, cannucce e cucchiaini, il che dimostra "quanto sia fondamentale cambiare modello di produzione e consumo, un impegno che Coop ha preso molto seriamente fin dagli anni '80 e che ora si traduce nell'adesione alla Pledging Campaign lanciata dalla Commissione Europea, unica insegna della grande distribuzione fra le 50 imprese italiane aderenti". (ANSA).