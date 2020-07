Operaio muore schiacciato da trattore

Un operaio di 37 anni è morto dopo esser stato travolto da un mezzo pesante nella ditta in cui lavorava nelle zone collinari di Alassio (Savona). I soccorsi, chiamati immediatamente, sono subito intervenuti con un mezzo della Croce Bianca e l'automedica ma le condizioni sono rapidamente peggiorate e nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c'è stato più niente da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, al lavoro per le operazioni di sollevamento e rimozione del mezzo, e la polizia. Ancora da chiarire la dinamica del fatto: dalle prime informazioni sembra che l'operaio sia rimasto schiacciato sotto le4 ruote di un trattore dopo essere caduto.