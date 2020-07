Emozione al Concerto per il Ponte

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - E' terminato con l'esecuzione dell'Inno di Mameli l'emozionante concerto ai piedi del nuovo Ponte di Genova, diretto dal maestro Antonio Pappano che ha splendidamente guidato l'orchestra dell'Accademia di santa Cecilia di Roma nell'esecuzione della Quinta di Beethoven. In platea, oltre a Renzo Piano, al governatore Giovanni Toti, al sindaco e commissario straordinario Marco Bucci, l'arcivescovo Mario Tasca, il cardinale Bagnasco, l'ad di Webuild Pietro Salini e il presidente di perGenova Maestrini, dg Fincantieri.

Dopo le parole di Piano, Toti e Bucci, l'orchestra ha intonato uno dei brani più strazianti e emozionanti di Samuel Barber, dedicato alle 43 vittime del crollo del Morandi. A seguire la potenza dell'incipit della Quinta di Beethoven espressa nel gesto di grande forza di Pappano che ha scosso la platea per l'incredibile capacità evocativa rispetto a quanto è successo il 14 agosto 2018. Al termine oltre un minuto di applausi per l'orchestra, straordinaria nell'esecuzione considerata l'acustica, e per il suo direttore. (ANSA).