Juve: Sarri 'per scudetto c'è tempo fino al 2 agosto'

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - "In tutte le partite vogliamo portare a casa punti. Vogliamo arrivare al nostro obiettivo, abbiamo tempo fino al 2 agosto per farlo. La gara di domani va affrontata con spirito e combattività, essere vicino allo scudetto conta zero": così il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, secondo match scudetto per i bianconeri dopo quello fallito di Udine.

