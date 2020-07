Incidenti lavoro: Consiglio Liguria ricorda operaio T.Power

Un minuto di silenzio ha aperto i lavori del Consiglio regionale della Liguria stamani a Genova in ricordo di Corrado Ravera, operaio morto sul lavoro ieri pomeriggio nella centrale Tirreno Power di Vado Ligure (Savona).

"E' sempre troppo alto il numero degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese, inaccettabile quello delle vittime. - commenta il presidente dell'assemblea Alessandro Piana - La sicurezza sul lavoro si riafferma doverosamente come emergenza nazionale, cui tutti siamo chiamati, istituzioni, parti sociali e lavoratori, per quella che si profila essere una lunga battaglia di civiltà". (ANSA).