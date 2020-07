Ferrero, siamo al lavoro per il bene della Lega di A

"Stiamo lavorando per il bene della Lega e del calcio soprattutto, perché la Lega è il calcio. Cosa mi aspetto dall'incontro di oggi? È presto, ma ci aspettiamo sempre il meglio per i nostri tifosi". Lo ha detto il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero all'ingresso dell'hotel St. Regis di Roma per l'incontro con i presidenti della Serie A voluto da Aurelio De Laurentiis per illustrare il suo progetto sui diritti tv. Già all'interno, oltre al patron del Napoli, anche quello della Lazio Claudio Lotito, e il dg della Fiorentina Joe Barone che si è detto "fiducioso per l'incontro".

(ANSA).