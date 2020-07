Premio Inquieto dell'Anno a Banksy

(ANSA) - SAVONA, 18 LUG - Lo street artist Banksy è l'inquieto dell'anno. Ieri sera alla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure, la cerimonia organizzata dal Circolo degli Inquieti di Savona con rigorosa assenza del 'premiato'.

Nel corso della serata è stato annunciato che, grazie ad un collezionista che intende rimanere anonimo, Finale Ligure ospiterà dal 26 dicembre al 6 gennaio, al Teatro Aycardi, una mostra di opere di Banksy. In esposizione non solo i suoi lavori, ma anche oggetti raccolti negli anni dal collezionista.

"Il tema dell'anno 2020 individuato dal Circolo degli Inquieti è l'inquietudine e il viaggio - spiegano - e le testimonianze dei suoi lavori in Europa, Stati Uniti, Cisgiordania, Mali e ovunque nel mondo, fanno di Banksy l'Inquieto dell'anno per eccellenza". L'artista è stato avvertito dell'assegnazione del premio e oltre alla motivazione gli è stato inviato il premio, la pentola sghimbescia di terracotta grazie ad un file in 3D.

Sempre nella Fortezza di Castelfranco venerdì 24 luglio (21.30) verrà assegnato il Premio Inquietus Celebration a Paolo Rumiz, scrittore e giornalista, e a Daniele Ventola, giovane antropologo che è partito due anni fa a piedi da Venezia per ripercorrere la via della Seta fino a Pechino. (ANSA).