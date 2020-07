Autostrade: stasera ultime chiusure gallerie senza scambi

Si concluderanno questa notte - e riguarderanno la A10 in direzione ovest tra allacciamento A10/26 e Varazze - le ispezioni nelle gallerie autostradali per le quali non si possono contemplare scambi di carreggiata e per cui, in caso di prosecuzione al mattino, Aspi deve chiudere le tratte interessate. Tra altri 9 giorni al massimo si concluderanno, invece, i cantieri di manutenzione già aperti all'interno delle gallerie ispezionate. Lo ha detto il direttore del Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia Mirko Nanni durante la commissione in Comune a Genova. "Non significa che i lavori si fermeranno ma le prossime ispezioni saranno tali da potersi concludere regolarmente al mattino con la riapertura delle tratte con doppi sensi di marcia", ha chiarito l'ingegnere. Le attività ispettive, ha confermato Nanni, proseguiranno nel corso di tutto il mese di luglio ma "progressivamente avremo un numero minore di cantieri presenti, poi molto dipenderà dagli esiti delle ispezioni stesse, che potranno o meno far scattare ulteriori cantieri ed interventi".

Nanni ha spiegato che l'attività ispettiva "è iniziata a gennaio e non si è fermata durante il lockdown ma è stata rallentata dalle difficoltà nel trovare i materiali".