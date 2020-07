Regionali: Liguria; segretario Pd propone avvocato Bandiera

E' l'avvocato ed esponente del terzo settore Paolo Bandiera il nome indicato come candidato presidente della Regione Liguria per l'alleanza centrosinistra-M5S dal segretario regionale del Pd Simone Farello stasera nella sua relazione alla direzione regionale del partito in corso da alcune ore. Secondo indiscrezioni i nomi del giornalista Ferruccio Sansa e dell'ex preside di Ingegneria Aristide Massardo sarebbero stati messi da parte a sorpresa perché troppo 'divisivi'. Farello ha chiesto all'assemblea un mandato pieno per portare domani il nome di Bandiera al tavolo con gli alleati. (ANSA).