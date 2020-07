Fincantieri crea a Genova polo hi-tech, anche cyber security

Fincantieri rileverà a Genova Quarto uno stabile di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti "che ristruttureremo e trasformeremo rendendola sede Smart, e dove abbiamo l'obiettivo di inaugurare un polo per la ricerca tecnologica a partire dai sistemi di cyber-security a bordo delle nostre navi che abbiamo sviluppato in tempi non sospetti e prima degli altri". Lo ha annunciato oggi l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, a margine di Liguria 2022, il forum organizzato da European House Ambrosetti, a Palazzo Ducale di Genova.

"Peraltro - ha detto Bono - sono orgoglioso di sottolineare come per il secondo anno consecutivo un istituto svedese ha classificato Fincantieri come azienda più attrattiva al mondo per i giovani" (ANSA).