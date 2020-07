Trovato con mazza chiodata, giovane denunciato

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - La polizia ha denunciato un ragazzo di 21 anni, di Milano, trovato a dormire in una baracca abbandonata a Multedo che aveva una mazza chiodata. Gli agenti lo hanno scoperto durante alcuni controlli. Attraverso una porta aperta hanno visto il giovane mentre dormiva su un materasso di fortuna tenendo accanto a sé un mazzafrusto, con manico in legno e palla in ferro chiodata. Il ragazzo, con numerosi precedenti per minacce, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e furto in abitazione, si è giustificato dicendo che l'arma era solo per "difesa personale". (ANSA).