Pinamonti e 'zio' Pandev, Genoa rimonta

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Grazie a Pinamonti, che si fa parare il rigore ma è veloce a ribattere in rete, il Genoa pareggia a Udine 2-2 e porta a casa un punto importantissimo in chiave salvezza. Udinese in vantaggio con Fofana nel primo tempo trova il raddoppio con Lasagna al 73'. Poi la rimonta rossoblù: prima trova la via del gol Pandev, subentrato a Iago Falque, poi Pinamonti(entrato al posto di Behrami) all'ultimo secondo si fa parare un rigore ma sulla ribattuta ribadisce in rete facendo guardagnare agli uomini di Nicola un punto sul Lecce. "Stiamo iniziando a capire - ha detto il mister genoano - che bisogna lottare fino alla fine". (ANSA).