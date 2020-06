Operaio muore schiacciato da betoneria

Infortunio mortale sul lavoro questa mattina in comune di Neirone, nell'entroterra del Levante genovese. Un operaio edile di 60 anni, Angelo Pozzato, residente a Moconesi è rimasto schiacciato sotto una piccola betoniera che stava manovrando in una ripida discesa e che si è ribaltata. Immediati i soccorsi che hanno visto i vigili del fuoco impegnati sia con l elicottero che via terra, il medico del 118 è stato calato nell' orrido con il verricello dall'elicottero ma a nulla sono valsi i tentativi in quanto l uomo nell' urto con il terreno aveva riportato ferite mortali. Sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri di Cicagna e il personale della ispettorato del lavoro dell' ASL 4 Chiavarese. (ANSA).