Levanto, torna il Festival Amfiteatrof

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Tredici spettacoli dal vivo, undici incontri e conversazioni in luoghi alternativi ma anche in diretta Fb e streaming. Questi i numeri del Levanto Music Festival Amfiteatrof, presentato in Regione e giunto alla XXIX edizione, organizzata dalle Officine del Levante con la direzione artistica di Tiziana Canfori e Fausto Cosentino.

Il programma prende il via il 4 luglio (Auditorium Ospitalia, ore 18) con un incontro dedicato al violoncello da spalla, variante dello strumento caro a Massimo Amfiteatrof, il violoncellista cui il Festival è dedicato, con Alessandro Visintini e Daniela Gaidano. Fra i concerti previsti fra luglio, agosto e settembre il recital del violoncellista barocco Francesco Galligioni (Spazio Luzzati, 2 agosto), la performance del Quartetto di Cremona (Auditorium Ospitalia, 16 agosto) e il recital del pianista Massimiliano Damerini (9 settembre).

Fra gli altri spettacoli "Dolorose armonie" dedicato a Gesualdo da Venosa, testo e regia di Fausto Cosentino, in collaborazione con Conservatorio Paganini. (ANSA).