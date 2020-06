Mit, 5,5 mln a Liguria per ciclovie e mobilità dolce

Via libera a quasi 380 milioni di euro di investimenti per la realizzazione di un sistema di dieci ciclovie turistiche nazionali, per la costruzione di ciclostazioni e per sostenere interventi sulla sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. È quanto contenuto nei due schemi di decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti approvati oggi in conferenza unificata. Di questi circa 5,5 milioni saranno destinati alla Liguria per il 2020 e il 2021. In regione ci sono "alcune città che in questo processo di cambiamento hanno accumulato fortissimi ritardi - sottolinea in una nota il sottosegretario del Mit Roberto Traversi -.

Queste risorse possono essere l'occasione giusta per iniziare a recuperare il tempo perduto. Già con le misure contenute nel Decreto Rilancio la città di Genova ha iniziato ad agire in questo senso, adesso anche l'azione dei centri più piccoli può trovare slancio".

A livello nazionale oltre a mettere immediatamente a disposizione per gli anni 2020-2024 complessivi 240 milioni di risorse già stanziate per il sistema nazionale di ciclovie turistiche, il Mit ha fissato i criteri per la ripartizione di ulteriori 137 milioni di risorse immediatamente stanziabili per gli anni 2020 e 2021 a favore di Città Metropolitane, Comuni capoluogo di Città Metropolitana, Comuni capoluogo di Provincia o di Regione, Comuni con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti e Comuni in cui abbia sede una Università. Tra le risorse, 4,2 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di piste ciclabili che colleghino le Università e le principali stazioni ferroviarie. "Continuiamo sulla strada che abbiamo scelto per incentivare la mobilità dolce e per sostenere le città nella progettazione e realizzazione di piste ciclabili. Si tratta di una strategia che rappresenta un cambio culturale: non si tratta soltanto di pensare ad una mobilità più ecologica, ma di realizzare un sistema integrato di trasporto che ci permetta di ridisegnare le nostre città in chiave più sostenibile", ha commentato Traversi. (ANSA).