Coronavirus: in Liguria 3 decessi, calano ancora i ricoveri

Tre nuovi decessi per covid in Liguria, per un totale da inizio emergenza di 1.530 persone. E' quanto emerge dal bollettino della Regione, sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. I positivi sono 1.882, con un calo di 32 persone e 5 nuovi contagi. Prosegue l'alleggerimento degli ospedali, dove le persone ricoverate sono attualmente 75, 3 in meno di ieri, con 2 ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore i test sono stati 1.621, per un totale di 130.870 tamponi da inizio crisi. I guariti con doppio tampone negativo sono oggi 34 (6.482 da inizio epidemia).

"Abbiamo 3 pazienti in meno nei nostri ospedali, continua l'alleggerimento, il deflusso dalle nostre corsie di ospedale, di cui due soli in terapia intensiva in tutta l'intera regione, per cui credo questo sia il più straordinario dato che diamo oggi". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano sull'emergenza covid-19. Al picco i pazienti in regione in terapia intensiva erano 200.