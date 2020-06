Genova rilancia cultura dal vivo con Festival della poesia

Genova è tra le prime città in Europa a proporre eventi culturali dal vivo con il pubblico.

Succederà grazie alla 26°edizione del Festival Internazionale di Poesia "Parole Spalancate", appuntamento dell'estate del capoluogo ligure. E' stato studiato un calendario itinerante da giugno a settembre con eventi live in oltre 30 luoghi tra palazzi, giardini, ville, spiagge e piazze. Prima tappa sarà la due giorni di mercoledì 17 e giovedì 18 giugno nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, con tre allestimenti in ante-prima nazionale, a cui potranno assistere fino a 90 persone. Sarà un momento speciale, in cui il Festival potrà tornare a dialogare dal vivo col suo pubblico, nel rispetto di normative e disposizioni di sicurezza sul fronte sanitario. Serate ed eventi che saranno visibili anche in diretta streaming (pagina Facebook "Parole Spalancate"). Momento clou del mese di giugno sarà il percorso poetico "Genova canta il tuo canto" (sabato 20 giugno) che si terrà alla Biblioteca universitaria. (ANSA).