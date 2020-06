Coronavirus: in Liguria 7 morti e 14 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Se i morti e nuovi positivi non si arrestano, in Liguria tutti gli altri dati dell'emergenza covid sono incoraggianti. I morti sono 7 per un totale di 1484, i nuovi contagiati dal Covid sono 14 a fronte di 1742 test, per un totale di 113329. I positivi sono 2560, 134 in meno rispetto a ieri. Sono così suddivisi: 297 nella provincia di Imperia (ieri erano 315), 389 in quella di Savona (erano 417), 1800 in quella di Genova (erano 1882), 72 in quella di Spezia (erano 78), 2 in fase di verifica.

Gli ospedalizzati sono ancora in calo: sono 148, di cui 6 in terapia intensiva, complessivamente 7 meno di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 96 persone, 143 in meno rispetto alle precedenti 24 ore, guariti a domicilio, ma ancora positivi sono 2316, 16 più di ieri; guariti con doppio tampone negativo sono5740, 141 più di ieri.

In sorveglianza attiva restano 673 persone, erano 700.

(ANSA).