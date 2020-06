Coronavirus: Bassetti, Genova terza città più colpita

"Genova è la quinta città italiana come numero di casi di coronavirus, dopo Milano, Bergamo, Brescia e Torino, ed è la terza per incidenza della malattia rispetto al numero di abitanti, Genova ha avuto un'ondata di Covid-19 pari a quella delle città lombarde, gli ospedali della Liguria hanno retto molto bene l'impatto". Lo afferma il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. "Siamo alla quinta settimana dopo la prima riapertura del 4 maggio scorso, i ricoveri e i contagi non sono cresciuti, anzi ogni giorno continuiamo a dimettere pazienti. Il Covid è diverso rispetto a due-tre mesi fa in termini di gravità ed aggressività, prova ne è l'ultimo focolaio genovese individuato nella rsa Santa Marta che ha portato qualche signora anziana in ospedale, tutte già dimesse" (ANSA).