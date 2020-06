Gravi disagi su autostrade liguri

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - Una nuova mattinata di passione per gli automobilisti in transito lungo le autostrade liguri, provati da decine di cantieri aperti da Aspi per la manutenzione di viadotti e gallerie che creano gravi disagi provocati da code e rallentamenti. In A10, in direzione Genova tra Arenzano e il bivio A10/A26, si è formata anche una coda di tre chilometri per un tamponamento tra due tir e una macchina, senza feriti. Coda per lavori in A12 tra Rapallo e Recco. Sempre in A10 coda tra Pegli e Genova Aeroporto. In A7 coda tra il bivio A7/A12 e Genova Bolzaneto per traffico intenso e coda in uscita a Genova Bolzaneto. Infine, in A26 coda di un chilometro tra Ovada e Masone per lavori. I disagi proseguono da prima del lockdown per il Covid-19. (ANSA).