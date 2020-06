Barcolana, Salone Nautico e Fiv fanno squadra per la vela

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Federazione italiana vela, Barcolana e Salone Nautico di Genova si sono alleati per dare vita ad un "grande ottobre della vela". Nella prima parte di ottobre, infatti, Salone Nautico e Barcolana porteranno l'attenzione degli appassionati su Genova e Trieste, in un ideale passaggio di testimone tra le due manifestazioni "che grazie alla FIV - che ha promosso nei giorni scorsi un incontro tra i vertici dei due eventi - rilanciano la propria, ormai storica partnership, e, in questo anno particolare, propongono una nuova strategia per una comune promozione internazionale dell'economia del mare "made in Italy"" spiega una nota congiunta. Dopo le polemiche, nate quando l'organizzazione della Barcolana aveva tuonato contro la scelta di spostare a ottobre il Salone Nautico, temendo una sovrapposizione, ora i due eventi fanno squadra grazie alla mediazione della Fiv che ha promosso nei giorni scorsi un incontro fra i vertici.

L'obiettivo è promuovere insieme, a livello internazionale, le due eccellenze. "Per noi il Salone e la Barcolana sono due tra i momenti più importanti per lo sviluppo del settore, è decisivo capitalizzarli, metterli insieme, creare una doppia velocità che aiuti la voglia di ripartire che abbiamo tutti" dice Francesco Ettorre, presidente FIV. "Confermo la volontà di Confindustria Nautica di consolidare la sinergia tra due grandi eventi del mare" dichiara Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica, sottolineando che "La data del Salone è stata una decisione condivisa dopo attente riflessioni con i cantieri".

"Con questo accordo, che considero eccezionale, anche nel senso che auspichiamo tutti di poter tornare alla normalità nel 2021 - dice Mitja Gialuz, presidente di Barcolana - abbiamo scelto di mettere in primo piano gli interessi di tutto il mondo della nautica e della vela in particolare, creando una piattaforma comune e un'immagine coesa nella promozione internazionale".

(ANSA).