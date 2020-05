Tennis: Fognini, doppio intervento chirurgico alle caviglie

(ANSA) - ARMA DI TAGGIA, 30 MAG - Doppio intervento chirurgico alle caviglie per Fabio Fognini, il tennista imperiese, numero 11 della classifica Atp. L'intervento è avvenuto in artroscopia. Ad annunciarlo, sulla sua pagina fb, lo stesso atleta. "Da circa tre anni e mezzo - scrive il numero uno del tennis azzurro - soffro di un problema alla caviglia sinistra. È un risentimento con cui ho convissuto e, tra alti e bassi, sono riuscito a gestirlo. Sfortunatamente negli ultimi due anni anche la caviglia destra ha iniziato a farmi tribolare.

Dopo più di due mesi di stop per il lockdown ho ripreso ad allenarmi sul campo e i problemi che speravo si fossero risolti con il riposo, si sono ripresentati. Ho fatto l'ennesima visita specialistica e dopo un'attenta discussione con il mio team, ho deciso di sottopormi a un intervento in artroscopia su entrambe le caviglie. Penso sia la cosa giusta da fare in questo momento di stop forzato del circuito. Oggi -scrive Fognini- mi opererò in Italia. Non vedo l'ora di tornare a giocare! So che mi supporterete in questo percorso. Vi abbraccio". (ANSA).