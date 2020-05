2 Giugno: tre beni Fai aperti al pubblico in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Saranno tre i beni del Fondo Ambiente Italiano (Fai) aperti al pubblico solo su prenotazione il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica: l'abbazia di San Fruttuoso a Camogli (Genova), la casa Carbone a Lavagna (Genova) e il podere Case Lovara a Punta Mesco a Levanto (La Spezia).

Le visite saranno a contributo libero con prenotazione online obbligatoria attraverso il sito web www.ibenidelfai.it e la tessera di iscrizione annuale al Fai sarà consegnata in omaggio a medici, infermieri e personale sanitario che visiteranno i beni per ringraziarli del loro impegno nell'emergenza Covid-19.

(ANSA).