Autostrade: Tomasi, lunedì piano agevolazioni per liguri

Autostrade per l'Italia presenterà lunedì prossimo "il piano di agevolazioni tariffarie e di gratuità per i residenti in Liguria e per quelli che dovranno raggiungere la Liguria". Lo ha detto l'ad di Aspi Roberto Tomasi oggi a Genova al termine della riunione con il governatore Giovanni Toti sul piano di manutenzione della rete autostradale ligure. "Saremo qui lunedì a descrivere un piano importante di attività che abbiamo intenzione di fare - ha concluso Tomasi - in modo tale che la maggior parte dei cantieri possa essere chiuso per la fine di giugno.

"Abbiamo chiesto ad Autostrade di presentarci al più presto un piano massivo, un vero e proprio piano Marshall, per lavorare su turni sette giorni a settimana, perché non possiamo scegliere tra le code in autostrada e la sicurezza dei nostri cittadini", ha detto invece Toti. "Ci rivedremo lunedì - ha aggiunto -, società Autostrade si è impegnata a presentarci non solo un piano massiccio di interventi ma anche un piano che ritengo debba essere altrettanto massiccio di riduzioni tariffarie".

(ANSA).