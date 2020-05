Esplode caffettiera, grave uomo

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 23 MAG - Un italo francese di 60 anni è rimasto gravemente ustionato stamani in frazione Trucco a Ventimiglia, in seguito all'esplosione di una caffettiera nella quale, a quanto risulta, avrebbe per sbaglio un liquido infiammabile al posto dell'acqua. L'uomo, che viveva in una roulotte, ha riportato ustioni in diverse parti del corpo e sembra anche lesioni interne. Il personale sanitario del 118 lo ha intubato, allertando l'elisoccorso dei vigili del fuoco che è atterrato nel piazzale dell'ospedale di Bordighera. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al centro grandi ustionati di Sampierdarena, a Genova. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la vicenda. L'incidente sarebbe avvenuto in una tenda vicino alla roulotte, dove il sessantenne viveva, o si alternava, con un altro clochard. Sul posto sono state trovate diverse bottigliette ed è probabile che l'uomo si sia confuso usando del liquido infiammabile. (ANSA).