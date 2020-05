Porti: Bono, intervento sul 'Riva' segnale ripresa comparto

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - L'ad del gruppo Fincantieri Giuseppe Bono ha espresso "soddisfazione" per la firma del contratto che consentirà a Fincantieri, attraverso la propria controllata Infrastructure, "di mettere le proprie competenze a servizio della ricostruzione e dell'ammodernamento di un 'Marine' simbolo della nautica italiana, che speriamo possa rappresentare un segnale di ripresa per il comparto e per il turismo nel nostro Paese". Con il porto di Vado Ligure, ha aggiunto "potremo contribuire al rafforzamento della costa ligure e al conseguente rilancio del suo indotto economico".

"Con queste ulteriori assegnazioni - ha detto Marcello Sorrentino, ad della controllata - Fincantieri Infrastructure consolida la sua presenza nel settore delle infrastrutture, dove da poco tempo ha collezionato il completamento in tempi record del nuovo Ponte di Genova e la costruzione, in corso a Braila (Romania), del Ponte sul Danubio, il terzo ponte sospeso più lungo d'Europa. E con le opere marittime di Rapallo e Vado Ligure restituiamo al Paese quelle competenze che si stavano estinguendo". (ANSA).