Sampdoria, a Bogliasco primi giocatori in campo

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Ripresa ufficiale questa mattina degli allenamenti per la Sampdoria a Bogliasco. Si tratta di sedute individuali e facoltative con tutte le precauzioni del caso per evitare contagi da Covid-19. Intorno alle 9 i primi ad arrivare sono stati Ramirez, Askildsen e Leris. Si lavora senza palla a gruppi di tre, al massimo per un'ora. A seguire poi sono arrivati anche ad altri giocatori tra cui Maroni e Linetty.

Tutti si faranno la doccia a casa e sono arrivati con gli indumenti per l'allenamento. (ANSA).