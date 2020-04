Coronavirus: Viale, criticità in rsa Casella, trasferimenti

A causa di criticità nella gestione della struttura le persone ospitate in una rsa di Casella (Genova) nella giornata odierna sono state trasferite in altre rsa dedicate ai pazienti Covid-19 positivi. Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale stasera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. Per "affrontare adeguatamente" l'infezione da coronavirus nelle rsa Viale spiega che la Regione intende allestire "alcuni luoghi attrezzati e preparati ad hoc per gli anziani".

Dal primo maggio in Liguria il 'buono celiachia' diventerà elettronico, ha anche ricordato Viale. (ANSA).