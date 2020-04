Samp, nel mirino Andrey del Vasco Da Gama

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Sampdoria al lavoro per l'estate, la società blucerchiata avrebbe messo gli occhi su un talento brasiliano del Vasco Da Gama Andrey. 22 anni, centrocampista centrale, ha il contratto in scadenza nel dicembre 2021: la notizia rimbalza dalla Turchia visto che il sudamericano sarebbe finito anche nel mirino del Galatasaray. Ha esordito in prima squadra nel Vasco da Gama nel 2016. E' un'idea blucerchiata in vista della prossima stagione, un giovane di talento dai costi non troppo elevati (si parla di cinque milioni per il cartellino) su cui investire per il futuro. (ANSA).