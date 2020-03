Regione Liguria, alle 12 minuto silenzio

Bandiere a mezz'asta mentre le campane in lontananza suonavano a lutto e un minuto di silenzio osservato in piedi, in una via Garibaldi deserta, sull'ingresso del palazzo del Comune per il sindaco di Genova Marco Bucci che, insieme al vicesindaco Stefano Balleari e al presidente del consiglio comunale Alessio Piana ha aderito all'iniziativa lanciata da Anci e dal presidente della Provincia di Bergamo per ricordare i morti di Covid-19. Dopo il minuto di raccoglimento a mezzogiorno di oggi Bucci ha ringraziato "chi ogni giorno lavora per farci tornare a una vita normale".

Anche Regione Liguria ha aderito all'iniziativa con il presidente Giovanni Toti in piedi davanti al palazzo dell'ente in piazza De Ferrari, mascherina in volto: "Tutta Italia si è fermata un minuto per ricordare chi ha perso la battaglia contro il Coronavirus e si stringe ai familiari che non hanno potuto salutare i loro cari", ha scritto sui social i governatore ligure.

Il minuto di raccogliemento è stato osservato nella stragrande maggioranza dei comuni Liguri: da Imperia ad Alassio, da Savona a La Spezia, a Rapallo e Santa Margherita. Si sono fermate anche le prefetture, le compagnie dei carabinieri e le questura. A Genova il questore Ciarambino ha radunato davanti all'ingresso del palazzo che ospita la Polizia alcune volanti.